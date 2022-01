Ossanda Liber. "O BE instrumentaliza o racismo para fins políticos"

O i foi à Rua Poço dos Negros conversar com Ossanda Liber e ouvir, da sua própria boca, que Portugal não é um país “estruturalmente racista”. Nem a localização da entrevista (a rua é assim denominada porque havia lá uma “vala comum” para se “pôr fim à prática de largar os cadáveres de escravos nas lixeiras ou ribanceiras”, escrevia o i em 2017) demoveu a luso-angolana-francesa dessa opinião.

“Definitivamente, a alma portuguesa não é racista”, diz, perentoriamente. Quanto aos que assim o dizem – como o “Bloco de Esquerda” – são “populistas” que “instrumentalizam o racismos para fins políticos”. São estas as frases bravas e desamedrontadas que uma Ossanda vaidosa e sorridente partilha nesta entrevista. Não considera que a postura do Chega quanto aos ciganos seja racismo, mas admite que se o fizesse com a comunidade africana já seria. Quando lhe é pedido que se explique, atrapalha-se.

Hoje, candidata pelo Aliança ao círculo eleitoral da Europa, é crítica violenta do ministro Santos Silva, a quem não chama “boneco” diretamente por uma unha. Considera que, nesse círculo, o PS e o PSD “açambarcam a democracia”. Tal até poderia ser um mero soundbite, não o tivesse colocando em esteroides ao apontar uma eventual intenção das “embaixadas e consulados” manterem “os partidos no poder”. Polémica – já se sabe – e bem disposta – imaginava-se -, eis Ossanda Liber.

Que soluções apresenta para melhorar a vida dos pobres?

A solução para resolver a questão da pobreza em Portugal passa por usarmos aquilo que é o nosso maior asset [ativo]: as pessoas. Eu não considero que Portugal sejam 10 milhões de pessoas, mas sim 15. Estes 5 milhões correspondem a um terço daquilo que é população portuguesa. Iria fazer uma diferença gigante se Portugal se aproximasse deles. A questão da pobreza tem também a ver com a falta de ambição dos agentes políticos ao não pensar Portugal de acordo com aquilo que tem e não agregar forças no sentido de fazer desenvolver o país.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.