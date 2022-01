MP pede levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita

O Ministério Público (MP) pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita, para este possa ser constituído arguido e interrogado no âmbito do processo relativo ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6, no passado mês de junho. Sublinhe-se que Cabrita deixou a pasta da Administração Interna e ficou como deputado, gozando, por isso, de imunidade parlamentar.

Segundo revela a agência Lusa, que teve acesso aos autos do processo, o pedido foi feito dia 14 de janeiro pela magistrada do MP titular do inquérito e deferido esta segunda-feira pelo juiz do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal de Évora, Marcos Ramos, que enviou o requerimento para a Assembleia da República na terça-feira.

O documento, dirigido ao presidente do Parlamento, e citado pela Lusa, pede “a autorização, no âmbito do presente inquérito, para a constituição e interrogatório" do deputado Eduardo Cabrita "como arguido, pela prática de factos capazes de integrar a eventual prática de um crime de homicídio por negligência por omissão”.