Menos de 80 mil nascimentos. Natalidade em território desconhecido

Pela primeira vez desde que há estatísticas organizadas nasceram menos de 80 mil crianças em Portugal. Ainda não são os dados oficiais dos nascimentos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, mas o balanço do rastreio neonatal, feito aos recém-nascidos nos primeiros seis dias de vida e com cobertura de 99,5% em Portugal, revela que em 2021 foram feitos os chamados testes do pezinho a 79.217 bebés em Portugal, menos 6239 do que em 2021. É o equivalente ao número de nascimentos que costuma acontecer nos meses com menos bebés em cada ano (uma curiosidade histórica é que setembro costuma ser o mês com mais recém-nascidos e no ano passado não foi exceção). Mas depois de ter havido expectativas em torno de um baby boom pandémico depois do primeiro confinamento em 2020, há muito que se tinham diluído e foi como se o segundo ano pandémico, no que toca à natalidade, tivesse tido menos um mês.

