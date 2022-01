Cibercrime. Quando a intimidade se torna pública

E se, de repente, recebesse uma mensagem de uma conta numa rede social com a sua própria imagem? E se, de repente, sentisse a sua intimidade nas mãos de uma outra pessoa? E se, efetivamente, o seu corpo, sem o seu consentimento, fosse exposto ao mundo inteiro?

Talvez não seja possível imaginá-lo sem que se tenha passado por isso. Contudo, os casos multiplicam-se e são cada vez mais. O cibercrime não escolhe vítimas – tanto podem ser pessoas singulares muito ou pouco informadas, como empresas ou até Estados. Mas o que levaria alguém a expor as fotografias íntimas de outra pessoa? Estaremos perante situações de “pornografia de vingança”? Quais os “padrões” neste tipo de crime? Como é que Portugal lida com este tipo de situações? Crimes “sem rosto” e vítimas “sem voz”. Há aqueles que sofrem no silêncio, vivem no medo e até quem acabe mesmo por pôr fim à vida, achando que só assim se liberta do peso e da culpa. Contudo, outros contam a sua história. Mesmo de forma anónima, fica registada, “para que se mude alguma coisa”.

Marta e Isabel (nomes fictícios) ainda hoje têm “pesadelos” com o momento em que perceberam que fotografias, que deveriam ser exclusivamente para os seus namorados da altura, foram expostas pelos próprios a alguns dos seus parentes, amigos e conhecidos.

