Rendeiro tem problema cardíaco e foi observado na prisão

João Rendeiro sofre de um problema cardíaco e teve de ser observado por um médico, no Estabelecimento Prisional de Westville, na África do Sul, onde está detido. A notícia foi avançada pela defesa fo ex-banqueiro à CNN Portugal.

“Ele teve um problema cardíaco devido a febre reumática. O médico está preocupado que as condições na prisão e a tuberculose prevalente nas cadeias de África do Sul possam piorá-lo”, disse a advogada June Marks, citada pela estação televisiva.

A advogada do ex-banqueiro indicou ainda que, devido à preocupação demonstrada pelo médico da cadeia, Rendeiro será visto por um cardiologista.

“Devido à idade dele, é uma preocupação”, afirmou.

“Infelizmente, as condições na prisão são limitadas. Esta é a nossa maior preocupação, temos dificuldade em obter tratamento”, sublinhou, referindo ainda que o ex-presidente do BPP está a partilhar uma cela com 50 pessoas.