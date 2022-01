Itália levanta restrições de viagem de Moçambique e da África Austral

O Governo italiano suspendeu hoje as restrições de entrada no país impostas em novembro para quem provinha de Moçambique e países vizinhos como prevenção contra a propagação da Ómicron, a nova variante do novo coronavírus.

"O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, assinou uma nova portaria que encerra as medidas restritivas especiais previstas" para Moçambique e outros países da África Austral, segundo uma nota de imprensa do ministério italiano.

As restrições de viagem, impostas em novembro, abrangiam, além de Moçambique, a África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, e aplicavam-se a quem provinha ou tivesse permanecido nos últimos 14 dias naqueles sete países.

Roberto Speranza decidiu aplicar as restrições depois da Comissão Europeia ter pedido a proibição de voos da África Austral para tentar impedir a expansão na Europa da nova variante.

O Instituto Superior de Saúde da Itália anunciou hoje que a incidência de infeções pelo novo coronavírus entre 07 e 13 de janeiro subiu para 1.988 casos por 100.000 habitantes, contra os 1.669 registados no período homólogo da semana anterior, e a ocupação em unidades de cuidados intensivos atingiu 17,5%, face aos 15,4% de há uma semana.