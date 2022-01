Trabalho. Escassez de mão-de-obra à escala global

Um pouco por todo o planeta, empresas habituadas a contratar com facilidade, ansiosas para tentar compensar as perdas sofridas com a pandemia, dão por si a enfrentar escassez de mão-de-obra.

Nos EUA, conhecidos pelas suas condições laborais precárias, empresas deparam-se com trabalhadores com mais margem de manobra, decididos a não aceitar o primeiro emprego que aparece, e vêm-se obrigadas a oferecer melhores condições. Até na China, em tempos a fábrica do mundo, há muito que o crescimento económico à base de mão-de-obra barata deixou de ser opção, com uma população cada vez mais envelhecida, mas o problema agravou-se com a pandemia, com cada vez mais jovens a fugirem do setor fabril para o serviços, à procura de melhores condições.

Já a Austrália pretende duplicar a entrada de imigrantes ao longo dos próximos anos; o Japão – outro país que é muito avesso à imigração – quer mais trabalhadores vindos de países como o Vietname, para setores como a agricultura, indústria e limpezas, que estão em quebra; Israel aposta em profissionais de saúde nepaleses; o Canadá procura receber mais de 1,2 milhões de imigrantes até 2023. Tudo países envelhecidos, a tentar atrair trabalhadores vindos do estrangeiro.

O certo é que, perante a instabilidade causada pela covid-19, face às constantes alterações às restrições de viagens ou a incerteza que trazem variantes como a omicron, não é o momento mais fácil para se pensar no futuro, mudar de vida e ir viver para outro país. Não espanta que o número de pessoas que imigrou para os países mais ricos tenha caído a pique.

Aliás, a descida na imigração para os 38 países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) bateu uma média de 30% em 2020, anunciou a organização em outubro.

Daí que o Governo alemão tenha feito questão de anunciar alto e bom som que o país está de portas abertas, sobretudo para trabalhadores qualificados. “Hoje temos 300 mil vagas de emprego abertas e esperamos que ultrapassem um milhão”, salientou Robert Habeck, vice-chanceler e líder dos verdes, que estão num Governo de coligação com os liberais e o Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, na sigla alemã), do chanceler Olaf Scholz.

“Se não colmatarmos essa lacuna, teremos verdadeiros problemas de produtividade”, continuou Habeck, em conferência de imprensa. “Temos de ter uma melhor combinação de qualificações, formação e que haja possibilidades para famílias e empregos, mas na Alemanha teremos de ter certamente mais imigração, e em todas as áreas, para engenheiros, artesãos, cuidadores”, frisou o vice-chanceler. “Temos de organizar isto”.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.