Polícia francesa prende suspeito de assassinato de família britânica em 2012

Poucos detalhes foram dados, mas a polícia disse que um homem estava sob custódia "para fazer averiguações sobre a sua agenda". Saad al-Hilli, a sua esposa Iqbal, a mãe da Sra al-Hilli, Suhaila al-Allaf, e um ciclista, Sylvain Mollier, foram encontrados mortos a tiro numa estrada perto do Lago Annecy.

As duas filhas dos al-Hillis sobreviveram ao ataque. Zeena, então com quatro anos, foi encontrada escondida sob o corpo de sua mãe dentro do carro da família. Zainab, na época com sete anos, foi encontrada com ferimentos graves na cabeça após ser baleada e espancada.

Desde então, receberam novas identidades e em 2020 foram entrevistados novamente pelos investigadores numa tentativa de avançar com o caso. Os investigadores franceses exploraram várias teorias, como uma disputa familiar ou o trabalho de al-Hilli como engenheiro de satélites, como possíveis razões para o ataque, mas o caso permanecie um mistério.

Várias pessoas foram presas em conexão com as mortes, mas nenhuma acusação foi feita. Os investigadores disseram que Mollier não tinha nenhuma ligação com a família britânica simplesmente estava no lugar errado na hora errada.