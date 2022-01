Música lusófona "invade" Paris na Temporada Portugal-França 2022

No dia 13 de fevereiro, um “mosaico de vozes lusófonas” que vão desde o fado, ao samba e à bossa nova apresentar-se-á no Théâtre du Châtelet, em Paris, para um espetáculo integrado na Temporada Portugal-França 2022.

O reportório, que passará também pela morna cabo-verdiana e pelo gumbé da Guiné-Bissau, dará a conhecer uma “bela amizade na música”, que se apresenta “plural” e “baseada na juventude, paridade, diversidade e amplitude”, tal como afirma o próprio teatro na sua página oficial.

“Quer sejam influenciados por Caetano Veloso, Cesária Évora, Zeca Afonso ou José Mário Branco, todos os artistas em palco têm uma ligação inquebrável com Portugal, os seus sabores, as suas terras e os seus oceanos”, continua.

De acordo com a informação disponibilizada, de Portugal viajarão até Paris os Sopa de Pedra, João Berhan e a fadista Katia Guerreiro. No que toca à música brasileira, será possível ouvir Luca Argel; enquanto Mû Mbana representa a Guiné-Bissau, com instrumentos e cantos tradicionais, e Jon Luz & Maria Alice darão vida à morna cabo-verdiana.

“Do instrumento tradicional ao canto das planícies ibéricas e aos ritmos do continente africano, queremos partilhar um momento de amizade e solidariedade. Posteriormente, iremos a Portugal para um concerto-espelho com músicos francófonos”, explica ainda o teatro.

Esta Temporada, conhecida como a Cruzada entre França e Portugal é uma iniciativa de diplomacia cultural criada com o objetivo de aprofundar as relações entre os dois países. Decorrerá entre fevereiro e outubro deste ano e dela farão parte exposições, espetáculos, gastronomia e outros eventos.

Emmanuel Demarcy-Mota foi o nome a quem foi confiada a presidência da Temporada Portugal-França 2022, tendo como comissárias Manuela Júdice, pela parte portuguesa, e Victoire Bidegain Di Rosa, pela parte francesa.