Slash diz que Axl Rose lhe mostrou que a "música e os vocais realmente se encontram"

"Trabalhei com diferentes cantores durante um tempo, e só então conheci o Axl e começámos a tocar juntos – ele foi o único vocalista que trouxe um conteúdo que me afetou ao nível emocional, a um nível de energia», foi a resposta que o guitarrista Slash, da banda Guns N' Roses, deu quando lhe perguntaram aquilo que Axl Rose consegue fazer que mais ninguém consegue. No decorrer de uma entrevista que teve a duração de quase meia hora, no âmbito de um episódio de “Fan First”, publicado na conta oficial de YouTube da revista norte-americana Revolver.

"Uma música de repente atingia um nível totalmente novo e eu senti isso. E foi aí que percebi onde a música e os vocais realmente se encontram. Porque antes disso, todo os cantores com quem eu tinha trabalhado eram péssimos e eu preferia tocar apenas instrumentalmente. Mas foi aí que cheguei a essa sensação pungente que se tem quando as coisas se ligam ao nível lírico e vocal e ao nível musical", explicou o artista que, antes de se juntar à banda anteriormente referida, em 1985, passou por grupos como os Road Crew ou os Hollywood Rose. Estes integravam outros membros que viriam a fazer parte dos Guns N' Roses: Duff McKagan, Steven Adler e Izzy Stradlin.

Durante a tour "The Early Days of Guns N' Roses", que começou em março de 1985 e terminou em maio de 1987, os membros originais Tracii Guns, Ole Beich e Rob Gardner, da formação original da banda conhecida por sucessos como "Sweet Child O'Mine" ou "Don't Cry", saíram e foi aí que Slash, McKagan e Adler iniciaram o seu percurso ao lado de Rose.

Para além de ter falado de Rose, Slash teve oportunidade de abordar os seus heróis do rock, os álbuns que considera perfeitos, os momentos em que esteve com os Aerosmith e os Rolling Stones, a época em que trabalhou com Miles Kennedy e também a forma como os seus pais - a designer de moda Ola Hudson e o artista Anthony Hudson - viveram os anos 60.