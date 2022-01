João Vieira Lopes. "Se as restrições não acabarem a 9 de janeiro será desastroso para o comércio"

Como vê a proibição dos saldos e a limitação do número de pessoas por metro quadrado?

Durante muitos anos, os saldos e as promoções só eram feitos em janeiro. Só há quatro ou cinco anos é que passaram a existir a seguir ao Natal e as pessoas habituaram-se a isso. Aliás, havia a expectativa do lado dos consumidores em fazer compras depois disso porque os preços eram mais baixos e do lado dos comerciantes a expectativa de que iam desenvolver mais o seu negócio nesta época. Uma situação que ajudaria, pelo menos, a colmatar parte dos problemas que houve este ano.

Os últimos meses, em geral, não foram maus, mas não chegaram para recuperar dos encerramentos e dos períodos em que houve restrições, principalmente do primeiro semestre de 2021. Apesar de este segundo semestre ter sido melhor, e em particular os últimos meses, não chegou para colmatar essa quebra e muitos comerciantes tinham a expectativa de poderem agora recuperar parte do seu negócio, mesmo que não atingissem os números de anos anteriores.

Isso é negativo, até porque, mesmo que as pessoas em janeiro pensem comprar aquilo que estava previsto nesta época, nem sempre isso sucede porque quanto mais tarde forem os saldos mais avançada está a época de inverno e muitos desistem de algumas compras.

E em relação às medidas de apoio para compensar?

Mesmo que venha a ser parcialmente compensado já não tem efeitos sobre as contas de 2021. Houve um conjunto de medidas tomadas no ano passado que permitiram, por exemplo, o adiamento de pagamentos, em que algumas permaneceram mas de uma forma muito mais limitada.

Por outro lado, há outro aspeto que influencia a temática das compras que é o teletrabalho. Mesmo não havendo restrições à mobilidade, o teletrabalho restringe a área de influência onde as pessoas se movimentam. As zonas mais afetadas quer com os saldos, quer com o teletrabalho são aquelas que estão localizadas predominantemente em zonas de comércio e de escritórios, como as baixas das cidades.

Toda esta situação vai contribuir para um menor número de vendas. Também a questão das restrições em relação ao número de pessoas por metro quadrado, apesar de nunca ser positiva para o negócio, é mais flexível do que as que foram aplicadas no ano passado em que permitia cinco pessoas por 100 metros quadrados, enquanto agora são 20.

Seria necessário avançar com mais apoios?

Há um conjunto de medidas que estão relacionadas com a tesouraria, com os pagamentos de impostos diferidos e tinha sentido neste momento voltar a colocá-los na mesa. A nossa expectativa não é muito grande porque vamos entrar num mês eleitoral e não vai ser fácil um Governo de gestão tomar medidas muito profundas, até porque há limitações orçamentais: duodécimos, etc.

Chegou a dizer que os apoios chegavam tarde. Já está tudo regularizado?

Os apoios mais antigos estão regularizados. Agora a grande preocupação que temos é o risco de se prolongarem as restrições que está previsto acabarem dia 9 de janeiro. Isso então seria desastroso.

