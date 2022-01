Rogério Gaspar. "Egoísmos nacionais levaram à situação que temos hoje"

Está a fazer um ano que se mudou para Genebra, em plena pandemia, para assumir um novo desafio: deixar a vida em Lisboa, as aulas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde era presidente do conselho de escola, e o trabalho em organismos internacionais para assumir a liderança do Departamento de Regulação e Pré-Qualificação da Organização Mundial de Saúde, responsável pelo processo de avaliação e distribuição de produtos farmacêuticos – e, nos tempos que correm, das vacinas e medicamentos necessários à resposta à covid-19.

Foi um ano de planeamento, reuniões e resposta a perguntas dos delegados dos países e da imprensa nos briefings da OMS, mas também de trabalhar para atingir objetivos, muitos claramente ultrapassados mas nem todos cumpridos.

Em tempo de balanços, Rogério Gaspar fala dos aspetos positivos do seu primeiro ano na Organização Mundial de Saúde, o segundo da pandemia, e do que para si foi mais negativo: os egoísmos nacionais, que levaram a que se chegasse ao final de 2021 com 94 países com menos de 40% da sua população vacinada contra a covid-19 (ainda há 23 abaixo dos 10% de cobertura vacinal). Até julho, a OMS espera uma mobilização maior para garantir uma cobertura de 70% em cada país.

O risco, sublinha Rogério Gaspar, é continuar a favorecer o aparecimento de novas variantes. E mesmo que a Omicron venha a confirmar-se menos severa, uma próxima pode não ser. Até lá, diz que é muito cedo para falar em fim da pandemia.

Que balanço faz deste seu primeiro ano na OMS, o segundo da pandemia?

Como positivo, claramente a capacidade da resposta da comunidade científica, dos produtores de vacinas e dos sistemas de saúde. É preciso lembrar que estamos a falar de um agente patogénico que não conhecíamos há dois anos. Em menos de um ano tivemos vacinas e, dois anos depois, temos mais de oito mil milhões de doses de vacinas administradas. Isso mudou completamente o contexto da pandemia e a capacidade de resposta dos países.

O trabalho em parceria entre o setor público e privado foi muito importante para termos este resultado a nível global e sem dúvida a resiliência e a capacidade de resposta dos sistemas de saúde dos diferentes países e de todos os que se mobilizaram.

O aspeto negativo foram os egoísmos nacionais, que levaram à situação que temos hoje: países com uma taxa de cobertura vacinal elevadíssima e outros com uma taxa de cobertura muito baixa. Esse balanço já foi feito neste fecho de ano pela OMS: atingimos o final do ano com 94 dos 192 países com uma taxa de cobertura vacinal inferior a 40%, que era a meta para todos e cada um.

E há vários abaixo dos 10%.

Sim. Os 40% em cada país eram a meta que tínhamos, não foi atingida e com uma consequência à vista do ponto de vista epidemiológico, que é não conseguirmos parar a evolução do vírus e, portanto, estarmos sujeitos ao aparecimento de variantes – a mais recente a Omicron mas que não será provavelmente a última.

Este processo não irá parar enquanto não percebermos que precisamos de vacinar toda a gente. Como o diretor-geral da OMS tem dito repetidamente: não estamos protegidos enquanto não estivermos todos protegidos.

