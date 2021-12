Homem armado mata quatro pessoas em Denver

Um homem matou quatro pessoas e feriu um agente da polícia na zona de Denver, EUA. Os agentes trocaram tiros com um suspeito que acabou por morrer.

Os tiroteios começaram pouco depois das 17h da segunda-feira passada no centro de Denver, onde duas mulheres foram mortas e um homem ficou ferido, disse o chefe da polícia de Denver, Paul Pazen, numa conferência de imprensa.

Pouco tempo depois, um homem foi mortalmente alvejado a vários quarteirões de distância, afirmou Pazen. Durante a perseguição, os agentes da polícia trocaram tiros com um suspeito que fugiu para a cidade vizinha de Lakewood. Pouco antes das 18 horas, a polícia de Lakewood recebeu um relatório de tiros disparados contra uma empresa.

Uma vítima de um tiro foi declarada morta no local e as autoridades identificaram o carro e o suspeito do tiroteio.