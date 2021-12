Estátuas de Jesus destruídas na Índia

A comunidade cristã da Índia sofreu uma série de ataques durante o Natal com estátuas de Jesus Cristo a serem destruídas, celebrações interrompidas e imagens do Pai Natal queimadas.

A intolerância e violência contra a minoria cristã da Índia, que constitui cerca de 2% da população indiana, está a crescer cada vez mais e vários eventos natalícios foram alvo de grupos de direita hindus que alegavam que os cristãos estavam a usar as celebrações para forçar os hindus a se converterem.

Nos últimos anos, os cristãos têm enfrentado cada vez mais assédio quando chega o Natal, mas este ano assistiu-se a um notável surto de ataques. Em Agra, no Uttar Pradesh, membros de grupos hindus de direita queimaram efígies do Pai Natal fora das escolas e acusaram os missionários cristãos de usar as celebrações de Natal para atrair pessoas para dentro.

"Com a chegada do mês de Dezembro, os missionários cristãos tornam-se ativos em nome do Natal, do Pai Natal e do Ano Novo. Eles atraem as crianças, fazendo com que o Pai Natal lhes distribua presentes e as atraia para o cristianismo", disse Ajju Chauhan, secretário-geral regional de Bajrang Dal, um dos trajees hindus de direita que lidera o protesto.