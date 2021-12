Globe Soccer Awards consideram Ronaldo melhor marcador de sempre

A gala dos Globe Soccer Awards, no Dubai, foi o palco da entrega a Cristiano Ronaldo do prémio de melhor marcador de sempre.

O internacional português do Manchester United não esteve presente na cerimónia, tendo o seu empresário, Jorge Mendes, recebido o prémio.

Cristiano Ronaldo ultrapassou recentemente a marca dos 800 golos marcados em toda a sua carreira, e esse foi o ponto central do discurso de Mendes. "O que dizer? É a maior conquista de sempre no futebol, só Cristiano Ronaldo para marcar 800 golos na carreira. É o melhor jogador de futebol do mundo. Um feliz 2022 para todos vocês", afirmou.

Ainda assim, Ronaldo enviou uma mensagem em vídeo, onde garantia: "Boa noite, infelizmente não posso estar aí esta noite mas quero agradecer a todos por este prémio, estou muito orgulhos e feliz. Espero estar aí no próximo ano."