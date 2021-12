Covid-19. Reino Unido volta a registar número máximo de casos em 24 horas

O Reino Unido registou, esta quinta-feira, 109.667 casos do novo coronavírus e 147 vítimas mortais, de acordo com o Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. É o segundo dia consecutivo que o Reino Unido ultrapassa o número máximo de novos casos, depois de ontem terem sido registados 106.122. Há ainda um aumento de mortes, mais sete do que as 140 de ontem.

O governo britânico informou ainda que, nas últimas 24 horas, contabilizaram-se mais 16.817 casos da variante Omicron, aumentando o total para 90.906.

Atualmente há 8.216 pessoas internadas com sintomas da covid-19 nos hospitais britânicos, 1.004 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Do total de internados, 842 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Apesar do aumento de casos, o Reino Unido decidiu, ontem, reduzir de dez para sete os dias de isolamento para infetados por covid-19. Agora, quem for vacinado e tiver dois testes de antigénio com resultado negativo no sexto e sétimo dias de isolamento, terá alta.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 11.769.921 contágios e 147.720 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.