País regista mais de 10 mil infeções mas internamentos diminuem

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 10.549 casos do novo coronavírus e 17 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira. Os números continuam a subir, sendo que a última vez que o país registou mais de 10 mil infeções estávamos a dia 30 de janeiro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é responsável por 50,7% das infeções de hoje, com mais 5.350 novos casos. O Norte somou 2.817 infeções, o Centro 1465, o Algarve 328 e o Alentejo 255. Já no que toca às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira contabilizou 249 novas infeções e o dos Açores 85.

Hoje há a lamentar 17 mortes. O Norte contabiliza cinco, o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve três cada uma, o arquipélago da Madeira duas e o Alentejo uma.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade foram atualizados na quarta-feira, mantendo-se, por isso, iguais. A incidência em território nacional é agora de 579,3 casos por 100 mil habitantes e de 582,3 quando analisamos apenas a situação no continente. Já o RT é de 1,07 para ambos.

Depois de uma subida verificada ontem, o número de internamentos voltou a descer. São agora 893 as pessoas internadas em hospitais portugueses com sintomas de covid-19, menos 16 do que ontem. Também nas Unidades de Cuidados Intensivos esta tendência se registou, estando agora internadas menos sete pessoas do que no último relatório, perfazendo um total de 148 utentes.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.253.094 casos de SARS-CoV-2, 84.643 dos quais permanecem ativos – mais 6.584 – e 18.840 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 3.948 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.149.611. Atualmente, as autoridades de saúde têm 112.417 contactos em vigilância, mais 5.185.

