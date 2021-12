Pedro Ferraz da Costa. "Temos muitas pessoas que não querem trabalhar e o sistema permite isso"

Como vê a situação da economia portuguesa? A OCDE e o próprio Fórum para a Competitividade têm deixado alertas e acenado com riscos...

Acho que ninguém pode prever muita coisa. Estamos a entrar um bocado num período em terreno desconhecido. Neste momento, as autoridades monetárias estão a defender a tese de que a subida da inflação é consequência natural de um período de ajustamento para choques que foram relativamente grandes, nomeadamente nas cadeias de abastecimento. É evidente que não sabemos se dizem isso porque estão convencidos ou porque lhes dá jeito para a política que querem seguir, que é sobretudo a de não subirem as taxas de juro. Não há nenhum Governo que fique satisfeito se falar na hipótese de subir as taxas de juro.

Alguns até ficam à beira de um ataque de nervos...

Ficam todos à beira de um ataque de nervos. Estou convencido que vamos continuar a ter uma política relativamente acomodatícia. Nos Estados Unidos já foram anunciadas as subidas das taxas de juros. Mas acho que é previsível haver um acentuar da discussão entre os países mais conservadores fiscalmente e os menos conservadores. Aliás, quem tem uma boa situação económica e financeira acha que isso não pode continuar e que não se pode ter este gastar de dinheiro nestas quantidades, já os do sul da Europa encaram com grande dificuldade esta possibilidade do BCE de vir a subir as taxas de juro. O que venha a ser a posição do Governo alemão vai ser determinante na possibilidade de haver ou não algum entendimento em relação à política económica que se vá seguir. O novo chanceler é antigo ministro das Finanças e o SPD sempre foi bastante conservador em termos de política financeira, apesar de as pessoas poderem ter uma ideia mais ou menos convencional de que Merkel seria o falcão e agora viriam as pombas. Não me parece que seja assim, acho que ela não era nem falcão nem pomba.

