Dinamarca aprova comprimido antiviral para tratar a covid-19. É o primeiro país da UE a fazê-lo

A Dinamarca aprovou, esta quinta-feira, o medicamento antiviral experimental molnupiravir, desenvolvido pelo laboratório norte-americano Merck, para o tratamento de pessoas de risco infetadas com covid-19. É o primeiro país da União Europeia (UE), cerca de um mês após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter aconselhado o seu de emergência antes da autorização final.

"Recomendamos o tratamento com comprimidos porque acreditamos que as vantagens superam as desvantagens para os pacientes que estão em maior risco de adoecer gravemente devido à covid-19", afirmou a responsável pela Agência Nacional de Saúde da Dinamarca, Kirstine Moll Harboe, em comunicado.

"Temos plena consciência de que este é um tratamento novo e não aprovado sobre o qual ainda não temos muito conhecimento", acrescentou, sublinhando que os efeitos do tratamento serão acompanhados.

"Esperamos que o tratamento ajude a reduzir o número de hospitalizações em infetados com alto risco de ficarem gravemente doentes", frisou.

Um relatório preliminar, realizado por um painel de conselheiros da agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA), revelou que o medicamento se mostrou eficaz no tratamento da doença de covid-19.

Já no caso de mulheres grávidas, o seu uso não é aconselhado porque os potenciais benefícios não superam os riscos.