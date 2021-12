"Foi para a floresta e foi comida por lobos". Pais detidos após declarações suspeitas de criança sobre desaparecimento da irmã

Jordan Bowers e Andrew Carlson, os pais de uma criança de cinco anos desaparecida em Washington, nos Estados Unidos da América, foram detidos e acusados de abandono infantil após a outra filha ter feito declarações suspeitas.

Oakley Carlson foi dada como desaparecida a 6 de dezembro, mas as investigações revelam que a menina foi vista pela última vez com vida em fevereiro.

As buscas pela criança foram suspensas após a irmã mais velha, de seis anos, ter feito declarações que aumentam as suspeitas do envolvimento dos pais no desaparecimento. Jordan e Andrew foram inicialmente detidos por suspeitas de homicídio.

O caso foi tornado público pelo diretor da escola que as crianças frequentavam. As buscas começaram a 6 de dezembro após o diretor pedir às autoridades para verificarem se estava tudo bem na residência, uma vez que a criança não era vista há algum tempo e que a irmã mais nova dava a entender que Oakley tinha morrido.

Segundo revelou o diretor da escola às autoridades, a criança passou uma noite em sua casa por ser amiga da sua filha e terá dito “não há mais Oakley” e “Oakley já não existe”.

Questionada pelos serviços sociais, a criança revelou que foi instruída pela mãe “a não falar sobre Oakley” e que a irmã “foi para a floresta e foi comida por lobos”.

Já o irmão mais velho das meninas, com nove anos, informou as autoridades que a mãe colocava “Oakley no roupeiro” e que a viu a bater na irmã “com um cinto”.

Os pais revelaram que a última vez que viram a filha foi a 30 de novembro, mas os avós dizem que a criança não é vista desde dezembro. Segundo os relatos do diretor da escola, “sempre que visitava os pais para ver a criança, surgia uma desculpa diferente”.

“A possibilidade de encontrar Oakley Carlson com vida não é muito boa neste momento”, disse o vice-xerife do condado de Greys Harbor.

Os pais encontram-se detidos sob uma fiança de 150 mil euros, cerca de 133 mil euros. A audiência em tribunal está marcada para dia 30 de dezembro.