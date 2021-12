EUA. Menino de quatro anos fica sem braço após ser violentamente atacado por pitbull

Um menino, de quatro anos, perdeu um dos braços, depois de ter sido violentamente atacado por um cão ainda jovem, no Oklahoma, Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, a criança, identificada como Axel Foster, estava na casa dos avós, em Tecumseh, na sexta-feira à noite, quando o ataque ocorreu. O menino terá colocado a mão dentro de um cercado onde estavam vários cães, ainda pequenos, da raça pitbull, para acariciar um deles, e um dos animais acabou por reagir violentamente. O cão mordeu o braço de Axel e conseguiu arrancá-lo do corpo da criança.

“Já vi mordidas de cães no passado e experienciei algumas muito brutais com crianças, mas nunca uma amputação completa”, disse JR Kidney, do Departamento de Polícia de Tecumseh.

Quando as autoridades chegaram à casa da avó da criança, que é criadora de cães, tentaram recuperar o braço do menino. Um dos cães tornou-se agressivo e acabou por ser baleado e morto.

“Eu pude ver o braço dentro do cercado e um dos cães bebés estava a tentar mastigá-lo”, escreveu o polícia Aaron McCormick, num relatório policial.

Destiny McDow, mãe de Axel, contou que o filho foi levado de urgência para um hospital, onde os médicos tentaram recolocar o braço. Contudo, a cirurgia não foi bem-sucedida.

As autoridades estão agora a trabalhar para determinar se a criança estava ou não a ser supervisionada no momento do ataque. Os avós da criança podem vir a enfrentar acusações de negligência.

Entretanto, a família de Axel criou uma página de angariação de fundos no GoFundMe para conseguir ajuda para os cuidados médicos do menino, que continua internado. “Ele passou por duas cirurgias e está a lutar não só para manter o braço, mas também pela vida”, escreveu a mãe.