Covid-19. Jovens partilham site de certificados falsos para sair à noite

“Não quer tomar a vacina contra COVID-19 ou perder tempo para fazer um teste obrigatório para entrar num evento? Nós temos a solução científica!”. É este o repto lançado num site de certificados de teste PCR e testes rápidos de antigénio e também de certificados digitais de vacinação que anda a circular entre jovens como solução rápida por exemplo para entrarem bares, discotecas ou estádios, onde passou a ser exigido no início de dezembro o certificado de vacinação e um teste à covid-19 feito 72 ou 48 horas antes no caso dos testes de antigénio. Parecem-se em tudo com os verdadeiros, mas são falsos.

Após introduzir nome e data de nascimento, é possível descarregar os documentos, no caso certificados de teste com assinatura de responsáveis dos laboratórios da Unilabs, da Cruz Vermelha Portuguesa, do CEDOC ou da Universidade de Lisboa. Um dos técnicos que tem o nome e a assinatura a ser usada abusivamente explicou ao i que o problema já foi reportado à Polícia Judiciária, mas até agora não foi possível travar. Foi em setembro que vieram a público notícias sobre este tipo de sites que emitem gratuitamente certificados de testes e vacinação falsos, com as entidades cuja identidade está a ser usada fraudulentamente a apresentarem queixa à PJ. “Não conseguiram localizar os servidores”, explicou ao i fonte próxima do processo. Em alguns casos, o que os laboratórios fizeram foi alterar assinaturas e códigos. “São certificados falsos com uma assinatura e códigos de testes que não são verdadeiros”, diz ao i João Gonçalves, da Universidade de Lisboa, que tem o nome nos documentos. E deixa o apelo: que se utilizem os documentos verdadeiros, no caso dos testes fazendo o download dos certificados oficiais do site da DGS utilizando os números dados pelos laboratórios.

Se na altura foi noticiado que surgia um alerta de phishing nos sites com informação em português a veicular este tipo de materiais, no site que ontem foi reportado ao i por um pai não havia qualquer indicação de site inseguro, tendo tido momentos ao longo do dia em que esteve em baixo, voltando de seguida.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.