Condenado a cinco anos e dez meses de prisão por violar jovem em Santa Maria da Feira

Um homem de 57 anos foi, na tarde desta terça-feira, condenado pelo tribunal de Santa Maria da Feira a cinco anos e 10 meses de prisão e a pagar dois mil euros de indeminização à vítima, por violar uma jovem de 18 anos com debilidade mental.

O arguido, indicado por quatro crimes de violação agravada, foi condenado por três deles, sendo que vai cumprir pena efetiva de prisão.

Segundo o Jornal de Notícias, o juíz referiu que o arguido teve uma atitude "muito censurável que deixou consequências para a vitima" e que "chegou a altura de sofrer consequências".

O mesmo acrescentou ainda que valorizou algumas das "declarações credíveis" da jovem de 18 anos.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido terá violado a rapariga de 18 anos ao longo de dois meses, em 2020.

As relações sexuais de forma não consentida por parte da vítima, com ligeira debilidade mental, repetiram-se por varios ocasiões na habitação da mãe da vitima.



Sabe-se ainda que o homem, empregado da construção civil, ameaçou bater na rapariga com um pau de vassoura caso esta contasse a alguém as violações.