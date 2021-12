Crianças entre os 5 e os 11 anos começam a ser vacinadas no fim de semana de 18 e 19 de dezembro

Portugal vai começar a vacinar contra a covid-19 as crianças entre os cinco e os onze anos a partir do fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, esta sexta-feira.

Acompanhado na conferência de imprensa pela diretora-geral da saúde, Graça Freitas, e pelo coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de vacinação contra a covid-19, Coronel Carlos Penha-Gonçalves, o secretário de Estado adiantou os dias em que irão decorrer a vacinação, correspondendo os mesmos às várias idades. De notar que independemente da idade, as crianças com comorbilidades terão sempre prioridade.

Ou seja, no primeiro fim de semana (18 e 19 de dezembro) serão vacinadas as crianças com 11 e 10 anos. Já no início de 2022, nos dias 6,7, 8 e 9 de janeiro (entre quinta e domingo) vão ser vacinados os menores entre os nove e os sete anos. A 15 e 16 de janeiro serão as crianças entre os seis e os sete anos. E por último a 22 e 23 de janeiro, as crianças de cinco anos irão receber a primeira dose contra a covid-19.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março, as crianças serão administradas com a segunda dose, ficando depois com o esquema vacinal completo contra o vírus.

António Lacerda Sales afirmou que nestes dias não haverá vacinação em adultos nos centros de vacinação para que o processo nas crianças seja mais eficaz e que decorra com tranquilidade. “Temos um plano, temos logística, temos excelentes profissionais de saúde e temos confiança para o aplicar”, apontou Lacerda Sales.

Notícia em atualização