Paulinho testa positivo à covid-19

Depois do defesa Coates ter testado positivo à covid-19, o vírus agora bateu à porta do Paulinho. De acordo com vários órgãos de comunicação social, o avançado do Sporting testou positivo num teste antigénio, esta quarta-feira, na chegada a Portugal, após o encontro frente ao Ajax, nos Países Baixos, e entrou imediatamente em isolamento. Já realizou outro teste hoje que confirmou a infeção.

Paulinho é o único jogador do plantel, bem como do staff, contagiado, depois de uma bateria de testes realizada a todos os elementos da equipa lisboeta.

Apesar de a covid-19 o excluir da próxima partida frente ao Boavista, o avançado já não ia entrar nas contas de Rúben Amorim, uma vez que o jogador tem de cumprir um jogo de castigo depois de ter atingido o limite de cartões amarelos no dérbi contra o Benfica.

Sebastián Coates ainda continua em isolamento, ao ter testado positivo na semana passada, tendo falhado o jogo frente às águias e também a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde defrontou o Ajax. Em breve, o capitão uruguaio vai juntar-se ao plantel com a sua saúde em dia.