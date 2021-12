Michel Desmurget. "Estamos a criar uma geração de crianças que consegue fazer coisas simplistas, carregar num botão"

O livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, lançado em Portugal em outubro pela Contraponto, foi publicado em França em agosto de 2019. Com uma pandemia pelo meio, que trouxe a muitas crianças (e adultos) mais tempo de ecrã e a experiência do ensino à distância, Michel Desmurget, neurocientista francês determinado em combater o “mito” de que a tecnologia está a tornar os “nativos digitais” mais espertos, acredita que não há nada a rescrever e que olhar para o digital como progresso pedagógico é uma “treta”. Aponta o dedo à indústria dos videojogos e redes sociais, que acusa de saber perfeitamente o que está a fazer – na sua visão, uma operação de “descerebração” a uma escala inédita. E que aproveita “fraquezas” do cérebro para atrair e prender o mais tempo possível os utilizadores. Recomenda tempo zero de ecrã antes dos seis anos e nisso inclui televisão e desenhos animados, que as crianças hoje consomem por dia em doses que os pais não tinham nem numa semana. Depois dos seis anos, não mais de 30 minutos por dia (tudo incluído...).

Começa este livro com a ideia de que o consumo recreativo do digital pelas novas gerações é absolutamente astronómico. Estamos habituados a discutir o consumo recreativo de drogas. Foi uma primeira provocação?

Não é uma provocação. Quando se fala de ecrãs, as pessoas tendem a dizer ‘lá estão os tecnofóbicos, depende daquilo que se faz com os ecrãs...”. Obviamente que depende daquilo que se faz. Se as crianças usassem os ecrãs para ler o Guerra e Paz ou para consultar tutoriais sobre como se resolvem equações de segundo grau, não estaríamos aqui a falar. Não é ser tecnofóbico. Claro que há coisas boas que se pode fazer com o digital, uso ecrãs o dia todo no trabalho e é algo positivo em termos de acesso a dados. Há softwares hoje muito mais eficientes do que os métodos de trabalho que tínhamos – quando comecei a fazer investigação era um pesadelo escrever um paper. Agora também há muita coisa que já se revelou ser negativa e prejudicial para o desenvolvimento. Por isso não me interessa o que é que as crianças poderiam fazer com o digital num mundo ideal, o que me interessa é o que elas fazem e o que elas fazem na realidade é usar os ecrãs para entretenimento.

