Macedo de Cavaleiros. GNR identifica jovem de 16 anos que ameaçava colegas da escola com facas

Um jovem de 16 anos foi identificado, na segunda-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por crimes de ameaça agravada, ofensas à integridade física e injúrias, todos praticados em ambiente escolar, no concelho de Macedo de Cavaleiros, Bragança.

Através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e da Secção de Prevenção Criminal e Programas Comunitários daquele distrito, os militares apuraram no âmbito de uma investigação que o "agressor recorria a armas brancas durante a prática dos crimes contra outros alunos do mesmo estabelecimento", informa a força de segurança no comunicado divulgado hoje.

"No seguimento das diligências policiais, foi realizada busca domiciliária, culminando na apreensão de um telemóvel, um computador e quatro facas", detalha ainda a GNR.

O jovem foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros.