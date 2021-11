Portugal regista mais de três mil novos casos de covid-19 pelo quarto dia consecutivo

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.364 novos casos de covid-19 e 12 óbitos associados à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 1.139.810 infetados e 18.405 vítimas mortais.

O maior número de novos casos concentra-se em Lisboa e Vale do Tejo – 1.159. Segue-se o Norte com 944 infeções, o Centro com 720, o Algarve com 294 e o Alentejo com 114. No arquipélago da Madeira há 122 novas infeções e no dos Açores 11.

Dos 12 óbitos, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, dois no Alentejo, um no Centro e um no Algarve. Só nas ilhas não se registaram mortes associadas à covid-19-

O número de internados aumenta há 21 dias seguidos. Há agora 708 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais três do que ontem. Destes, 104, mais quatro do que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Há agora 51.689 casos ativos, mais 809 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 59.582 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem e permanecem inalterados. A incidência em Portugal é de 279,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e de 280,2 quando analisado apenas o continente. Já o RT é de 1,19 a nível nacional e de 1,20 a nível continental.