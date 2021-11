Telma Monteiro conquista medalha de ouro no Grand Slam em Abu Dhabi

Telma Monteiro conquistou, esta sexta-feira, a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao derrubar a judoca francesa Priscila Gneto, na final de -57 kg, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.

Esta medalha de ouro da judoca do Benfica foi a segunda a ser conquistada por uma atleta portuguesa. Catarina Costa venceu a medalha de bronze na categoria -48 kg, momentos antes de Telma Monteiro.

O Grand Slam foi a primeira grande prova depois dos Jogos Olímpicos em Tóquio, este ano, competição na qual foi eliminada na segunda ronda. Nas entrevistas, Telma Monteiro afirmou que o seu desejo era terminar o ano com uma medalha, que acabou por chegar em novembro em Abu Dhabi, tendo derrotado três judocas.