Ondas invisíveis da pandemia. Mais crises psicológicas em jovens e mais comportamentos suicidários

O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está a registar um aumento mais acentuado nos pedidos de apoio e necessidades de intervenção em situações de crise psicológica em jovens, uma tendência que já vem do ano passado e foi transversal a todos os grupos etários, mas nos jovens continua a ser mais pronunciada. Mais crises de ansiedade e de pânico e também situações de comportamento suicidário e suicídio consumado preocupam os responsáveis, que alertam para a importância de não desvalorizar sinais de alerta como tristeza profunda, isolamento e sinais depressivos, nem nas idades mais jovens nem nas mais velhas, sublinhando uma maior preocupação com as camadas mais jovens.

Dados facultados ao i mostram que até outubro o 112 encaminhou 1244 chamadas relacionadas situações emergentes de alterações psicológicas e emocionais de jovens para o CAPIC, numa média de 125 casos por mês, superando a dois meses do fim do ano o balanço de 2020, ano em que a atividade do serviço de atendimento psicológico do INEM bateu recordes. Em 2019, antes da pandemia, o CAPIC recebeu 993 chamadas relacionadas com jovens, uma média de 83 por dia, pelo que se verifica um aumento na casa dos 50%.

Os jovens estão longe de representar a maioria dos casos atendidos pelo Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, mas nos adultos, em que as sinalizações também aumentaram em 2020, o aumento foi menor: nos primeiros dez meses do ano foram atendidos 6574 casos no CAPIC, uma média de 657 por mês, um aumento de 39% face a 2019.

