Jogadora do Paris St-Germain detida depois de ataque a companheiras de equipa

Aminata Diallo, de 26 anos, foi detida na manhã desta quarta-feira. A internacional francesa jogou na vitória do PSG por 4-0 sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões Feminina na terça-feira.

Em nota, o clube disse estar a trabalhar com a polícia "para lançar luz sobre os factos". Para além de condenar veementemente "a violência cometida", o clube acrescentou que tinha "tomado todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança das jogadores" desde o início do ataque.

Notícias locais na França sugerem que uma das jogadoras agredidas foi Kheira Hamraoui, que teria sido arrastada para fora de seu carro por dois indivíduos mascarados que infligiram golpes nas suas pernas.

Diallo, que soma sete internacionalizações pela França, ingressou no PSG em 2016 e fez mais de 60 internacionalizações pelo clube. A jogadora passou um tempo emprestada ao Atlético de Madrid na temporada passada.