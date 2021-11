Idoso morre engasgado num restaurante em Ponte de Lima

Um homem morreu engasgado, esta segunda-feira, quando almoçava num restaurante em Ponte de Lima.

De acordo com o jornal regional O MINHO, o homem, de 86 anos, era de Arcos de Valdevez, e estava num almoço com o filho, quando sofreu uma “obstrução da via aérea”.

O alerta foi dado pelas 13h32 e o óbito acabou por ser declarado no local pela VMER do Alto Minho.

Os Bombeiros de Ponte de Lima também estiveram no local, tal como a PSP.