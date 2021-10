Escassez de produtos. Indústria à beira de um ataque de nervos

Está criada a tempestade perfeita. Numa altura em que a indústria e as empresas ainda estão a recuperar dos impactos da pandemia veem-se agora a braços com outros obstáculos que vão desde à falta de matérias-primas até aos elevados preços da energia. A estes problemas juntam-se ainda as dificuldades no transporte marítimo, “onde a falta de contentores está a provocar enormes atrasos nas encomendas e a elevar sobremaneira os preços do transporte nos fluxos do comércio internacional”. O alerta é dado ao i pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) que lembra também que a par “destes enormes constrangimentos, a indústria continua a manifestar problemas de falta de mão-de-obra, nomeadamente especializada”.

Uma opinião partilhada por Nuno Mello, analista da XTB . “A falta de contentores e as mercadorias retidas em portos por falta de ligações levam a atrasos de meses na receção das encomendas. Tudo isto porque a China e a Coreia retomaram a sua atividade antes da Europa em 2020, aquando da primeira vaga da pandemia, o que levou todos os contentores a serem deslocados para as rotas do Pacífico. A juntar a isto tudo está ainda a organização do trabalho no pós-pandemia”, refere ao nosso jornal.

E a fatura mais cedo ou mais tarde vai ser paga. “Os atrasos nas entregas penalizam a produção e terão um impacto negativo no PIB. As subidas dos preços dos metais industriais e dos produtos agrícolas, bem como o crescente aumento dos preços da energia, do petróleo e do gás natural impulsionam os custos de transporte e penalizam os custos das empresas. Estes custos afetam toda a economia e penalizam empresas e consumidores”, garante ao i, Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa.

