Abuso de crianças online. "Não te importas que tenha apenas 12 anos?"

Ouve-se o toque de chamada do Skype. Em frente ao computador, Tereza aguarda ansiosamente o surgimento do homem com quem conversara no site Lidé.cz. Com o cabelo ruivo e os olhos esbugalhados, cruza-se de imediato com um homem que se masturba.

“É mesmo nojento”, diz, e quem se encontra à sua volta aponta a existência de uma “sexualidade desprovida de sentimento”. Após o primeiro choque, contacta um homem de 45 anos que lhe pergunta se já está de pijama e se quer ver o pénis dele. A rapariga nem sequer tem tempo de responder, pois, no espaço de segundos, o homem já se despiu, disse que ela o excitava e pediu que, “pelo menos”, mostrasse os seios.

“És um jovem botão rosa”, afirmou, pensando que cativava a atenção de uma pré-adolescente de 12 anos. Embora com uma aparência jovial, Tereza Tezká tinha, à época, 23 anos e foi uma das três atrizes escolhidas para interpretar o papel de uma menina inocente que se perde nos meandros do lado obscuro da Internet.

“Alguém me ligou e perguntou se poderíamos encontrar-nos por causa de um documentário e que não me podia dizer o assunto por chamada. Fiquei muito curiosa. Quando cheguei ao estúdio, estavam lá apenas o Vít [Klusák], a Bára [Barbora Chalupová] e o produtor Pavla [Klimešová]. Falaram-me acerca do projeto e eu soube imediatamente que queria fazer parte dele. Depois, decidiram fazer um casting e juntei-me a outras raparigas. Fomos vestidas como se tivéssemos 12-13 anos. Esperava que me escolhessem. E fizeram-no”, conta a atriz, em declarações ao i, acerca do documentário que pode ser resumido na frase “três quartos de criança, 10 dias e 2.458 predadores sexuais”.

Entre as 23 raparigas que aceitaram o desafio de recuar no tempo e vestirem-se como crianças, 19 disseram ter sofrido algum tipo de abuso online quando eram mais novas. “Como já conhecia o assunto desde a primeira conversa, tive tempo para pensar mais. Memórias ocultas e há muito esquecidas sobre a minha experiência do passado emergiram e contei-as. Foi estranho falar disto de repente tão abertamente”.

Mesmo reconhecendo que viveu momentos assustadores, Tereza confessa que o facto de ter integrado o processo de decoração do quarto fictício levou a que se sentisse minimamente confortável. “Isso realmente ajudou a que me sentisse novamente com 12 anos. Levei as minhas partituras e o meu teclado, estava lá a tocar e parecia ter voltado atrás no tempo”, explica a jovem que interpretou o papel de Mishka.

“Desde o início ficou acertado que havia um código de conduta e não poderíamos violá-lo. Mas durante todo o processo conversámos com uma sexóloga e uma psicóloga que estavam connosco e elas disseram-nos que parecíamos mais crianças de nove anos do que de 12. Ajudaram-nos a ajustar o comportamento a essa idade”. As meninas desta faixa etária, esclareceram, “são um pouco mais curiosas e estão dispostas a ir um pouco mais longe”.

Este código de conduta seguido por Tereza, Sabina Dlouhá (Niki) e Anezka Pithartová (Týnka) baseava-se nas seguintes regras: não abordar ninguém, apenas responder; dizer sempre a idade no início da conversa; não namoriscar, seduzir ou provocar; responder com ingenuidade a ordens sexuais; só responder a pedidos de envio de imagens de cariz erótico (nudes) se fossem pedidas insistentemente e deixar que a proposta dos encontros presenciais fosse sempre realizada pelos predadores.

“Um novo nível de repulsa” Após Tereza ter visto um homem masturbar-se, nos primeiros minutos do filme, Anezka protagonizou um dos momentos mais arrepiantes: bastou que dissesse que frequentava o 7.º ano de escolaridade para um jovem predador começar a masturbar-se.

Quando ela lhe perguntou por que motivo estava com as mãos debaixo da mesa, o rapaz não lhe deu uma resposta concreta, perguntando apenas se aquela que achava ser uma criança se importava com aquela ação. À medida que a conversa se desenrolou, admitiu que criava maioritariamente laços virtualmente e que nunca havia tido relações sexuais.

A determinado ponto, Tereza conversava com um homem que teria 30 anos e a maquilhadora Barbora Potuníková, aterrorizada, garantiu que o conhecia. Vít questionou-a acerca do grau de certeza que tinha quanto à afirmação e a rapariga confirmou a ideia inicial.

“Foi um choque para toda a equipa. Tinham passado alguns dias desde o início das filmagens e estávamos todos bastante enojados com a forma como os predadores se estavam a comportar. Mas de repente, quando soubemos que trabalhava com crianças e contactou-me, assim como à Sabina e à Anezka… Foi um novo nível de repulsa”.

Este pediu a Tereza que andasse à volta do quarto, mas acabou por ouvi-la tocar uma composição de Johann Sebastian Bach. “Queria dizer-lhe que não sou burra e sei porque queria que andasse pelo quarto e que não o faria. Mas eu estava a interpretar um papel, sabia que uma criança é muito mais submissa e tinha de seguir as instruções”. Tereza poderia ser Mishka, até porque a personagem que encarnou representa os milhares de crianças que caem na armadilha montada online pelos pedófilos e, muitas das vezes, transposta para a vida real.

