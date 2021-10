EUA. Polícia encontra crianças abandonadas num apartamento no Texas com restos mortais de um irmão

Restos mortais de uma criança e três irmãos sobreviventes que parecem ter sido abandonados foram encontrados dentro de um apartamento na área de Houston, situado no Texas, nos Estados Unidos da América (EUA).

Uma das crianças, de 15 anos de idade, telefonou para o gabinete do xerife do condado de Harris no domingo passado e disse às autoridades que o seu irmão de 9 anos estava morto há um ano e que o corpo estava dentro do apartamento, disse o gabinete, num comunicado, citado pelo The Guardian.

Os polícias responderam e encontraram o adolescente e os dois outros irmãos, de 10 e 7 anos de idade respetivamente, a viver sozinhos no apartamento, disse o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez. Os restos mortais da outra criança também foram localizados.

Ao que parece, as crianças sobreviventes apoiavam-se e cuidavam umas das outras, disse Gonzalez, com a mais velha a cuidar das duas mais novas. A mãe das crianças e o seu namorado foram localizados posteriormente e serão ouvidos. Os vizinhos estavam em choque quando souberam das crianças.