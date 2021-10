Na noite de 3 de maio de 2007, depois das 22h, desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, uma criança de três anos. “Rapto planeado?Rapto motivado por gratificação sexual? Desaparecimento voluntário? Responsabilidades dos pais ou de outros com o dever de guarda da criança? Morte acidental? Morte nas horas ou nos dias anteriores ao alerta de desaparecimento?” são as perguntas que constituem o mote do livro Maddie: Basta de Mentiras!, da autoria de Gonçalo Amaral e lançado pela Contraponto. Nesta obra, o ex-inspetor da Polícia Judiciária, que coordenou que as investigações do caso Maddie entre 3 de maio e 2 de outubro de 2007 (data em que foi afastado), sublinha que, volvidos 14 anos, ainda não se sabe a verdade. No entanto, mesmo que aposentado desde 2008, não desiste de pensar acerca do caso e acredita que Madeleine McCann,“a criança misteriosamente desaparecida”, “merece uma investigação objetiva e séria”.

“Estou plenamente convicto de que a minha aposentação antecipada da PJ foi um exercício do meu livre arbítrio, mas em consequência de um ou mais atos da responsabilidade de terceiros”, escreve no primeiro capítulo do seu mais recente livro.

Um dos objetivos principais dos pais era levar-me à ruína e calar-me dessa forma. Técnicas que talvez utilizem muito no Reino Unido mas que aqui não resultam.

Logo na página 20 diz que “a desculpa da queimadura solar não colhe, já que a marca era no pulso, como se alguém a tivesse agarrado e puxado com força excessiva”. A mesma era visível numa fotografia tirada no Ocean Club. Salienta que, até hoje, não houve qualquer referência à mesma nos órgãos de informação. Porquê? Foram manipulados?

Ao longo dos anos, não teve interesse jornalístico. São factos que estão no processo: foi entregue um CD a todos os jornalistas quando o processo foi arquivado, mas dá a ideia de que, na altura, não o leram. Isso está lá nas declarações da mãe.

“E nunca se pode afirmar que ‘a criança já lá vai’. O que se faz depois de uma afirmação destas?”. Os pais de Maddie agiram sempre como se soubessem que a mesma tinha morrido? Menciona que “a primeira vez que se levantou a hipótese de a menina estar morta foi, efetivamente, sugerida pelos pais”.

Essa informação foi proferida por um ilustre advogado português na televisão. E a hipótese foi levantada por eles: não era que não estivesse tudo em aberto, mas as primeiras buscas foram feitas com o objetivo de procurar uma criança viva. Mas era como se tivesse saído de casa sozinha e não ao colo de ninguém. Já não me lembro se foi a mãe ou o pai que entregou e-mails de videntes que tinham escrito que a criança estaria morta num coletor de esgotos e alguém disse que viu um programa, com um coronel das Forças Armadas da África do Sul, que tinha uma máquina especial que, com cabelos, conseguiria localizar o corpo da criança. Portanto, quem pede, de início, para localizar o corpo, são os pais e não a PJ. Essa estratégia foi alterada quando foram constituídos arguidos, pois começaram a dizer que estava viva. Só que, se leram os manuais e falaram com especialistas, deviam saber que crianças do sexo feminino, com esta idade, não há memória de terem sido recuperadas vivas anos mais tarde. Aquelas que o são, quando aparecem, estão perto da puberdade, quase a ter a menstruação. Aí, sim, passam a ser escravas sexuais como dizem alguns teóricos da questão.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.