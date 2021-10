O Prémio Nobel da Literatura 2021 foi atribuído ao romancista tanzaniano Abdulrazak Gurnah, anunciou na manhã desta quinta-feira a academia sueca na rede social Twitter.

A notícia foi dada através de uma conferência de imprensa transmitida online, que deu ainda a conhecer a razão da atribuição do prémio ao escritor: “O prémio Nobel da Literatura de 2021 é dado ao premiado romancista Abdulrazak Gurnah pela exploração despreconceituosa e compassiva dos efeitos do colonialismo no destino dos refugiados no fluxo entre culturas e continentes”.

O escritor, que nasceu na ilha de Zanzibar em 1948 e mora atualmente em Londres, publicou dez romances e vários contos, tendo, no entanto, apenas um dos seus livros traduzidos em português - Junto ao Mar, editado em 2003 pela Difel.

Desde 2012 que a academia não premiava um autor que não fosse europeu ou norte-americano, sendo Gurnah a quarta pessoa negra a receber este prémio, que é entregue desde 1901.