Depois de uma derrota nas últimas eleições vai voltar a candidatar-se às eleições da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)...

Concorri há quatro anos, mas só cheguei aos 47,5%. Em democracia é assim: por um voto se ganha, por um voto se perde. Avaliado o estado atual em que está a profissão, a Ordem e a contabilidade achei que era meu dever, até por respeito às pessoas que votaram em mim nas últimas eleições e, pelo estado a que chegámos, que se justificava ir a votos novamente e melhorar a qualidade de vida dos contabilistas que se agravou drasticamente nos últimos tempos.

A qualidade de vida foi degradada devido à pandemia?

Temos uma duplicidade: primeiro, a pandemia veio demonstrar à economia e à sociedade em geral a importância que os contabilistas podem ter na avaliação, na determinação dos melhores caminhos e na ajuda à economia. E esse é o papel dos contabilistas: ajudar as empresas e as instituições – sejam elas públicas, privadas ou do setor social ou corporativo – a irem ao encontro dos seus objetivos. Isso vem demonstrar naturalmente a importância que os contabilistas podem ter se os agentes o entenderem nesse processo de criação e geração de valor. Em segundo lugar, a pandemia veio agravar drasticamente a situação dos contabilistas, na medida em que foram criadas condições que levaram a que fossem matéria humana e gratuita para servir o Estado, sem qualquer contrapartida.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.