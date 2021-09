O cofundador e guitarrista da banda francesa “Nouvelle Vague”, Olivier Libaux, morreu esta quarta-feira aos 57 anos, anunciou o conjunto musical no seu site oficial, sem avançar as causas da morte.

"Desde 2004, ao longo de 17 anos, o Olivier foi a alma, o pilar e o som da banda. Era uma guitarrista brilhante, sempre bem-disposto, sempre pronto a iluminar o palco com a sua alegria e o seu sorriso de criança, estivesse em Saint-Malo ou em São Francisco. A sua paixão pela música inspirou-nos e guiou-nos ao longo de todos estes anos. Com ele, gravámos discos lindos e demos centenas de concertos em todo o mundo"., lê-se numa nota publicada no Facebook.

O grupo que se inspirava no movimento artístico do cinema francês “Nouvelle Vague”, nos anos de 1960, foi fundado por Marc Collin e Olivier Libaux, e editou o seu álbum de estreia, um homónimo, em 2004, o qual incluía versões bossa nova de canções de Joy Division, Depeche Mode, The Cure ou The Clash.

Em 17 anos, a reputada banda editou sete discos rendendo versões de músicas na sua maioria do movimento anglo-saxónico New Wave, passando pelo Folk e pela Bossa-Nova, explorando também o Pós-Punk e o Gótico, como o Synth-Pop.

Antes dos Nouvelle Vague, Libaux já tinha fundado os Les Objets, e editou também discos a solo. Em 2011, criou o projeto Uncovered Queens of the Stone Age, dedicado a versões "pessoais" de temas da banda de Josh Homme.