Um incêndio deflagrou hoje, pelas 16h22, na Tratolixo, uma empresa de gestão de resíduos urbanos de cariz "intermunicipal certificada, detida em 100% pela AMTRES – Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos – e responsável pelo serviço público de tratamento de Resíduos Urbanos produzidos pelos mais de 800.000 habitantes dos municípios deste Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos", como é possível ler no site oficial da mesma.

De acordo com dados disponibilizados pela Proteção Civil, quase 20 minutos depois do início da ocorrência, ainda não se encontravam quaisquer meios aéreos no local, porém, três terrestres e nove operacionais combatiam as chamas no terreno da empresa sediada em Trajouce, S. Domingos de Rana.