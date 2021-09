Portugal registou, nas últimas 24 horas, 713 novos casos de covid-19 e cinco óbitos associados à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado. No total, desde o início da pandemia, Portugal já diagnosticou 1.066.346 casos de infeção, dos quais há a lamentar 17.952 vítimas mortais.

À semelhança dos últimos dias, a maior parte dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo: 266 do total de 713 Segue-se o Norte, onde foram diagnosticadas mais 204 infeções, o Centro com 85, o Algarve com 70 e o Alentejo com 63. No arquipélago dos Açores há mais 11 infetados e no da Madeira mais 154.

Duas das cinco mortes associadas à doença ocorridas nas últimas 24 horas registaram-se no Centro, outras duas no Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de internados desceu ligeiramente pelo quinto dia consecutivo e há agora 408 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos duas do que ontem. Destas, 83, mais sete do que no último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 986 pessoas recuperaram da doença, elevando para 1.016.913 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 31.481 casos ativos no país, menos 278 do que ontem e as autoridades de saúde têm 28.604 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na sexta-feira pelo que mantêm inalterados este sábado.

Assim, o país continua a caminho do regresso à zona verde da matriz de risco. A incidência continua em queda, mas o Rt subiu. Portugal tem uma incidência de 127,3 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na quarta-feira, a incidência era de 137,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental a incidência é de 129,7 e era de 140,1. Já o RT subiu ligeiramente - é de 0,83 a nível nacional e era de 0,82. Quando analisado apenas o continente, é de 0,82 e era de 0,81.