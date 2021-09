A maior parte dos concelhos de Portugal apresenta uma incidência baixa a moderada, ou seja, abaixo dos 120 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias: São 203 num total de 308.

Os dados, divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no boletim epidemiológico da covid-19, revelam ainda que há 78 concelhos com uma incidência moderada - 120 a 239,9 casos por 100 mil habitantes – e 19 com uma incidência elevada - 240 a 479,9 casos por 100 mil habitantes.

Sete concelhos têm uma incidência muito elevada, isto é entre 480 a 959,9 casos por 100 mil habitantes: Albufeira, Alcoutim, Celorico de Basto, Penela, Póvoa de Lanhoso, Vidigueira e São Brás de Alportel.

Por outro lado, há apenas um concelho em situação de incidência extremamente elevada, acima dos 960 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes: Barrancos, no distrito de Beja.