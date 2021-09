Um homem de 85 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um acidente rodoviário na Estrada Nacional 16, entre Viseu e São Pedro do Sul.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, em declarações à agência Lusa, a viatura onde seguia o idoso despistou-se em Oliveira de Baixo, na freguesia de Bodiosa, Viseu. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

No local estiveram 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.