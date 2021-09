David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, encontra-se hospitalizado com uma pneumonia.

Segundo revelou, esta segunda-feira, o seu porta-voz, Sassoli está internado num hospital de Estrasburgo desde quarta-feira. Depois de “exames médicos necessários, foi-lhe diagnosticada uma pneumonia e foi imediatamente tratado”.

De acordo com a mesma fonte, o presidente do Parlamento Europeu, de 65 anos, encontra-se com uma boa situação clínica.

Sublinhe-se que, na quarta-feira, já tinha sido anunciado que Sassoli se encontrava doente e que tinha testado negativo à covid-19.