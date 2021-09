Foi encontrado, no domingo, um corpo no parque nacional de Wyoming, nos Estados Unidos, que corresponde ao da jovem Gabrielle Petito, que se encontrava desaparecida, anunciou a polícia federal norte-americana (FBI).

"No início do dia de hoje [domingo], restos humanos foram encontrados correspondendo à descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", afirmou um agente, numa conferência de imprensa.

A causa da morte está por determinar, adiantou o mesmo agente. "A identificação forense completa ainda não foi concluída para confirmar a 100% que encontrámos Gabby, mas a sua família já foi notificada", acrescentou.

Segundo as autoridadesdes, a descoberta do corpo foi feita por agentes que passaram os últimos dois dias a vasculhar acampamentos no parque natural em busca da jovem de 22 anos.

Recorde-se que Gabby e o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, partiram em julho para uma viagem pelo país numa carrinha convertida para visitar os parques nacionais no oeste dos Estados Unidos.

Brian regressou a casa no dia 1 de setembro, mas Gabby não. o jovem recusou falar o assunto, mas sabe-se que procurou um advogado. Entretanto também ele desapareceu.