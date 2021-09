Os bancos tiveram até 31 de agosto para avaliar a capacidade dos clientes que pediram moratórias e vão começar a ter de apresentar propostas aos clientes que estão nesta situação. Se as famílias não conseguirem pagar, têm 90 dias, ou seja, até ao final de dezembro para encontrar uma solução antes de avançarem medidas mais drásticas. E é aí que a Deco garante que vão começar as dores de cabeça.

A Associação Portuguesa de Bancos já veio afastar os problemas que o fim desta medida pode trazer e garante que não há motivo para «ansiedade social».

Entretanto, o Banco de Portugal (BdP) divulgou os últimos dados: o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros, menos 0,7 mil milhões do que em junho. «Esta variação resulta do decréscimo tanto dos empréstimos concedidos a particulares como a sociedades não financeiras, que diminuíram 0,2 e 0,5 mil milhões de euros, respetivamente. Os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória decresceram em todos os setores de atividade, totalizando, no final de julho, 21,8 mil milhões».