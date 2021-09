Há dias em que parece que tudo de mau nos acontece. É essa a premissa de Shiva Baby, filme lançado em 2020 e que estreou nas salas portuguesas no festival IndieLisboa, que coloca Danielle, a personagem principal, a enfrentar uma caótica sucessão de eventos que parece não ter fim.

Danielle é uma jovem estudante judia bissexual, que junta uns trocos a servir de “sugar baby”, termo aplicado a pessoas jovens, que procuram um relacionamento com pessoas mais velhas e bem-sucedidas em troca de benefícios. Um dos seus primeiros desafios é descobrir o nome do defunto do shiva, funeral judeu, que está a comparecer com os seus pais.

Funerais já são ambientes estranhos, mas a cerimónia que nos é apresentada em Shiva Baby parece saída de um dos sete círculos do inferno. Danielle é confrontada com familiares e membros da sua comunidade que lhe disparam perguntas desconfortáveis, encontra a sua ex-namorada, o seu “sugar daddy”… e a sua esposa e filha.

“Queria que a Danielle fosse a razão para que o seu dia estivesse a correr horrivelmente mal e que tudo o que fosse mau lhe estivesse a acontecer”, diz ao i Emma Seligman, a realizadora de Shiva Baby.

Este filme, que se move por géneros como o thriller, drama, comédia e, em ocasiões, chega mesmo a parecer um filme de terror, dada a claustrofobia das situações em que a protagonista é colocada, foi um dos grandes destaques do festival de cinema português e uma grande carta de apresentação para Seligman, que, entretanto, já anunciou dois novos projetos, o filme Bottoms e a série Sugar.

Em entrevista ao i, a realizadora fala-nos sobre a grande paixão que a levou a escrever um filme sobre a comunidade onde cresceu, mas também sobre a importância que tem escrever histórias na perspetiva de uma jovem mulher judia e bissexual.

Shiva Baby é um projeto que que nasceu como uma curta universitária, em 2018, e tem desenvolvido ao longo de vários anos. Quando teve pela primeira vez a ideia para a história deste filme?

Quando estava na universidade tive que escolher um tópico para realizar a minha tese, o meu projeto final, e fui aconselhada pelo meu professor, depois de apresentar outras ideias, a fazer algo que fosse não necessariamente pessoal, mas de que eu tivesse um profundo conhecimento. Esta foi uma ideia que me veio muito naturalmente.

Sempre quis fazer um filme que acontecesse durante um shiva porque acho que é um cenário muito irónico e engraçado na minha comunidade judaica. Apesar de ser um evento que simboliza a morte de alguém, os tópicos de conversa são sempre os mesmos, continua a haver muita energia, as pessoas continuam a falar e a comer, sempre achei que era um contraste interessante.

Queria contar uma história que tivesse um foco na sexualidade de uma mulher jovem. Existe muita pressão, contradições, uma procura pela validade e ansiedade inerente ao crescimento da sexualidade feminina, por isso, achei que seria engraçado colocar uma jovem mulher a ter que enfrentar e proteger as diferentes faces da sua vida e da sua personalidade, num só dia e num pequeno espaço.

A ideia de tentar ser uma mulher independente e sexy, enquanto ainda é uma criança aos olhos dos pais. Vivemos em tempos interessantes, ser uma mulher é descobrir a sua sexualidade, tornar-se uma adulta, enquanto, ao mesmo tempo, ainda somos crianças aos olhos dos pais.

As contradições que falava são uma das coisas mais interessantes no filme. A sobreposição da Danielle, que trabalha como uma profissional do sexo, enquanto mantém uma vida religiosa ativa, o facto de existir um recém-nascido a conviver com um defunto na mesma sala, acha que estas contradições foram a melhor maneira de sublinhar as hipocrisias desta instituição?

Não houve uma tentativa de descortinar a hipocrisia, só a maluquice e o caos destes eventos. Cresci numa casa amorosa, mas extremamente caótica e penso que a vida das pessoas está repleta de contradições, em que temos de conciliar a nossa vida familiar e sexual, é um caos que temos de suportar.

Fui a imensos shivas, ou eventos familiares, em que entramos em sinagogas e existem bebés a chorar enquanto as pessoas os tentam calar, depois vamos até à cave e existe um quarto para as crianças, que serve para não estarem no caminho dos adultos. Não somos judeus ortodoxos, não cobrimos os espelhos, não somos kosher, ninguém se preocupa com o que seriam os costumes tradicionais, é apenas uma grande confusão.

Não estava a tentar apontar nenhuma hipocrisia, mas, sim, o facto de existirem certas pressões que são colocadas na Danielle durante o shiva, que é algo universal e que acontece a muitas mulheres jovens ou jovens no geral.

Acha que os pais devem levar os seus filhos bebés a shivas?

(risos) Acho que sim, acredito que é importante haver esta relação com os defuntos. Regra geral, não é comum levar bebés a um shiva e não costumam fazer parte da mistura e de tudo aquilo que está a acontecer com os adultos. As crianças costumam ficar em quartos nas caves ou fora de casa.

No entanto, neste filme, de forma um pouco inconsciente, quis mostrar outro lado do que é ser mulher através da personagem da Kim [interpretada por Dianna Agron, uma mãe que leva a sua filha, Rose, para a shiva], onde esta tem que ficar a tomar conta da criança enquanto o pai, Max [interpretado por Danny Deferrari], apesar de eu não o pintar como o vilão, pode viver a vida que bem quiser sem ter preocupações, mesmo que não esteja a tentar ser intencionalmente um parvalhão, mas a Kim, e muitas outras mulheres, são vilanizadas e criticadas enquanto tem imensas coisas a acontecerem na sua vida.

Todas as mulheres do meu filme têm diferentes inseguranças e problemas. Incluir o choro do bebé foi uma ideia que surgiu na minha curta, porque foi algo que aconteceu e tivemos que lidar com isso e senti que tornou a cena tão nauseante que era algo que quis que aparecesse também no filme.

Tendo visto a curta-metragem e a versão final do Shiva Baby, existem novas ideias que foram implementadas na longa do filme, acredita que o tempo que teve entre ambas as versões ajudou a desenvolver a história?

Absolutamente, permitiu-me experimentar várias maneiras de apresentar a história, ou seja, permitiu-me entrar num processo de tentativa e erro. No início, estava a trabalhar de uma forma louca, com imensas coisas a acontecer, inúmeras personagens peculiares, mas depois achei que isso estava a afastar o filme do seu tom terra-a-terra.

Houve uma fase que tentei fazer o filme da forma mais realista possível, mas isso fez com que estivessem a acontecer poucas coisas ao longo do filme para manter o público interessado. Por isso, acho que estes dois anos, enquanto também tentava arranjar recursos, financiamento e tratar do casting e da equipa que gravou o filme, permitiram-me experimentar várias coisas que nunca tinha experimentado antes.

Contei também com a ajuda preciosa da equipa de produção e da Rachel Sennott [atriz e comediante que faz o papel de Danielle, a personagem principal], com quem discuti ideias e versões do argumento e que me ajudou a manter na direção certa.

Fico feliz por ter tido todo este tempo para experimentar várias ideias, durante a produção tivemos várias restrições e complicações relacionadas com o facto de termos gravado o filme praticamente todo no mesmo espaço e era preciso compreender e perceber a melhor maneira para realizar as cenas.

