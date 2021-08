Após o apelo de José Magalhães a “cacetes terapêuticos” aos membros do PSD Seixal que decidiram alterar placas toponímicas naquele concelho, André Ventura viu na autoridade defendida por José Magalhães uma mais-valia para o seu partido e convida-o para uma “reunião” de recrutamento para o Chega. Em declarações ao i, André Ventura, embora dizendo-se surpreendido com a posição do deputado socialista, afirmou-se confiante na mutação de José Magalhães para uma “versão 3.0” – a “versão Chega”.

A Polémica Na madrugada de domingo para segunda-feira, o PSD Seixal, com o anunciado “objetivo de limpar o comunismo” da cidade, procedeu ao ‘rebatismo’ de cinco placas toponímicas que consideravam de esquerda (incluindo uma com o nome de Camões) para outros mais “apropriados”. Fizeram-no pela calada, durante a noite, sendo que na manhã seguinte espalhafataram as suas façanhas nas redes sociais. O atentado toponímico e tamanho espalhafato levou a reações imediatas, sobretudo à esquerda – tal como o i noticiou na sua edição de ontem: em comentários numa publicação do Facebook, Rui Francisco, vereador comunista em Odivelas, queria “ir as trombas” ao PSD Seixal e José Magalhães, deputado socialista, questionava se “uns cacetes terapêuticos não resolveriam o problema”. Neste contexto, o PSD apresentou uma queixa-crime contra ambos e pediu proteção policial para Bruno Vasconcelos, dirigente do PSD Seixal. E é aqui que a porca torce o rabo: se, por um lado, o vereador comunista apagara o seu comentário e confessara ao i ter-se “arrependido automaticamente”, já Magalhães não só não o apagou, como, à Lusa, o cimentou com as seguintes palavras: “A terapia do cacete deve ser preventiva. Se os desordeiros, ao chegarem ao lugar onde querem violar a lei, encontrarem a autoridade pública de olhos abertos e cacete à cintura, atrevem-se? Quem diz cacete diz algemas. Quanto às queixinhas, sejam homenzinhos e tenham modos! Putos medricas dão pena”.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.