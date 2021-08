“Talvez não o consiga contactar outra vez”, avisou o diretor de uma organização não-governamental afegã dedicada aos direitos das mulheres, num email ao i. São palavras duras de ler.

“Nunca estive tão stressado na minha vida. Não consigo dormir, não consigo descansar, tranquei-me numa casa que não é a minha”, desabafou, enquanto os “estudantes de teologia” penetravam Cabul, trocando símbolos da República pela bandeira branca do seu emirado, fazendo comunicados no palácio presidencial, com espingardas de fabrico americano em punho. Lá fora, começavam as revistas casa a casa, à procura de armas e veículos, conta-nos o ativista.

