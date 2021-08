Uma agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi, esta sexta-feira, atacada com gás pimenta “na zona ocular”, na freguesia de Areosa, Viana do Castelo.

Segundo declarações de fonte policial e dos bombeiros voluntários à agência Lusa, o ataque aconteceu durante uma “abordagem a uma viatura” e o suspeito pela agressão “já se encontra detido”.

A agente foi assistida no local “por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo que ia a passar e parou para prestar assistência” e “foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo”, segundo o presidente daquela corporação, David Lourenço.

No local estiveram seis viaturas da PSP.